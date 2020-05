Wpływ technologii na handel - czyli co powinieneś wiedzieć!

Obecnie przedsiębiorcy walczą nieustannie o miejsce na rynku. Konkurencja z jaką muszą się zmierzyć zależy od wielu czynników. Przede wszystkim na pierwszy rzut bierze się branże, w jakiej dana firma funkcjonuje. Wpływ technologii na handel jest obecnie ogromny i rośnie z roku na rok. Zmechanizowane zakupy zyskują na popularności. Jednak na czym to tak naprawdę polega?

Jakie jest obecnie wpływ technologii na handel?

Pierwszym z przykładów integracji handlu offline z online jest usługa Click and Collect, która wskazuje na połączenie działań sklepów internetowych z punktami odbioru. Cieszy się to dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców już od wielu lat. Jak działa wpływ technologii na handel w tym przypadku? Zamawiamy dany produkt ze sklepu online do punktu odbioru - tu najczęściej mamy do czynienia ze sklepem stacjonarnym. Oglądamy przedmiot, weryfikujemy czy jest on zgodny z opisem i zdjęciami zamieszczonymi na stronie, a następnie możemy zapłacić za niego lub zwrócić w nagłym przypadku. Co najważniejsze, bez dodatkowych kosztów!

Znamy też inne przykłady!

Wśród innych usług, które poskazują wpływ technologii na handel stworzenie sklepów pop-up. To tzw. tymczasowe punkty sprzedaży. Duża rolę odgrywa od kilku lat rozwój sztucznej inteligencji (AI) i robotyzacji. Ważne jest, aby wychodzić non stop na przeciw wymaganiom klientów!